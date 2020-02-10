Gölbaşı Belediyespor, sahasında Nallıhan 1864 Spor'u 2-1 mağlup etti. - Son Dakika
Son Dakika Spor Gölbaşı Belediyespor, sahasında Nallıhan 1864 Spor'u 2-1 mağlup etti. - Son Dakika Spor

Gölbaşı Belediyespor, sahasında Nallıhan 1864 Spor'u 2-1 mağlup etti.

6 saat önce

1 mağlup etti.

Gölbaşı Belediyespor, sahasında Nallıhan 1864 Spor'u 2-1 mağlup etti., System.String[]

1 mağlup etti.


İlk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayan Gölbaşı Belediyespor, ikinci yarıda maça ağırlığını koydu. 48. dakikada Furkan Demir'in ortasına iyi yükselen Ümit Avcı kafa vuruşu ile skoru 1-1'e getirdi. Beraberlikten sonra ev sahibi ekip rakip kalede baskısını iyice artırırken, 60. dakikada Yavuz Ağbaş'ın ceza sahasına yaptığı orta defansa çarptı ve kaleciyi kontrpiyede bırakarak ağlara gitti. Gölbaşı Belediyespor bu golle 2-1 öne geçti.


Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca Gölbaşı Belediyespor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gölbaşı Belediyespor bu skorla puanını 33'e çıkarırken, ligin üçüncü sırasındaki yerini korudu.


Gölbaşı Belediyespor haftaya deplasmanda Devlet Tiyatroları ile karşılaşacak. - ANKARA

Gölbaşı Belediyespor, Furkan Demir, Ümit Avcı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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