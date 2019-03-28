Gölbaşı Belören Ortaokulunun Atletizm Başarısı

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Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti

15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı

Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı