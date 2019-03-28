Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belören Ortaokulunun Atletizm Başarısı

Gölbaşı Belören Ortaokulunun Atletizm Başarısı

25 dakika önce

Gölbaşı Belören Ortaokulu öğrencileri, Okul Sporları Yıldızlar Puanlı Atletizm Yarışmaları'ndan dereceyle döndü.

Gölbaşı Belören Ortaokulunun Atletizm Başarısı, System.String[]
Gölbaşı Belören Ortaokulu öğrencileri, Okul Sporları Yıldızlar Puanlı Atletizm Yarışmaları'ndan dereceyle döndü.

Adıyaman'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Puanlı Atletizm Yarışmaları'nda, Belören Ortaokulu Yıldız Erkek takımı il birincisi olurken, Yıldız Kızlar takımı ise il ikincisi oldu.

Takım halinde Yıldız Erkekler il birinciliği elde eden Belören Ortaokulu atletizm takımı, 4- 5 Mayıs 2019 tarihlerinde Adana'da yapılacak Bölge Yarı Final Şampiyonası'nda Adıyaman'ı temsil edecek.

Belören Ortaokulu Müdürü Mustafa Arkçı, başarılarından dolayı atletizm ekibini tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:46 Kaynak: AA

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