Gölbaşı Belören Ortaokulunun Atletizm Başarısı
25 dakika önce
Gölbaşı Belören Ortaokulu öğrencileri, Okul Sporları Yıldızlar Puanlı Atletizm Yarışmaları'ndan dereceyle döndü.
Gölbaşı Belören
Ortaokulu öğrencileri, Okul Sporları Yıldızlar Puanlı Atletizm
Yarışmaları'ndan dereceyle döndü. Adıyaman
'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Puanlı Atletizm Yarışmaları'nda, Belören Ortaokulu Yıldız Erkek takımı il birincisi olurken, Yıldız Kızlar takımı ise il ikincisi oldu.
Takım halinde Yıldız Erkekler il birinciliği elde eden Belören Ortaokulu atletizm takımı, 4- 5 Mayıs
2019 tarihlerinde Adana
'da yapılacak Bölge Yarı Final Şampiyonası'nda Adıyaman'ı temsil edecek.
Belören Ortaokulu Müdürü Mustafa Arkçı, başarılarından dolayı atletizm ekibini tebrik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:46 Kaynak: AA
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