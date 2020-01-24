Gölbaşı-Besni İçme Suyu Projesi ihale edildi - Son Dakika
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Gölbaşı-Besni İçme Suyu Projesi ihale edildi

6 saat önce

Gölbaşı-Besni İçme Suyu (Erkenek) Projenin ihalesi yapıldı.

Gölbaşı-Besni İçme Suyu Projesi ihale edildi, System.String[]

Gölbaşı- Besni İçme Suyu (Erkenek) Projenin ihalesi yapıldı.


Adıyaman'da Besni ve Gölbaşı ilçeleri ile 4 belde ve 12 köy içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Erkenek İçme Suyu İshale Hattı ihalesi yapıldı.


İhalenin ardından AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ve Yakup Taş, DSİ Genel Müdürü Mevlit Aydın'ı ziyaret ederek, teşekkür etti.


Ziyarette DSİ'ye ait diğer projeler istişare edilirken, Erkenek İçme Suyu İshale Hattının yapılmasıyla ilçelerin yıllardır çözülemeyen içme suyu sorununun çözülmüş olacağı if ade edildi.


Milletvekilleri Aydın ve Taş daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u ziyaret ederek Gölbaşı-Adıyaman- Kahta Hızlı Tren projesinde gelinen aşamayı ve güzergah çalışması istişare edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Erkenek, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:07 Kaynak: İHA
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