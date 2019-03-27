Gölbaşı Bizim Yaşama, Üretme, Paylaşma Alanımızdır"

Cumhur İttifakı'nın MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, "Gölbaşı bizim yaşama, üretme, paylaşma alanımızdır.

Cumhur İttifakı'nın MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, "Gölbaşı bizim yaşama, üretme, paylaşma alanımızdır. Burada ortaya koyduğumuz altyapının üzerine çocuk, genç, kadın, erkek, memur, işçi, çiftçi, esnaf, sanayici hepimiz el birliğiyle güçlü bir bina inşa edeceğiz." dedi.



Şimşek, "100. Yılın Model Kenti Gölbaşı" vizyon belgesinin açıklandığı proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, aday gösterildiği günden bu güne kendisine duyulan güvenin gereklerini yerine getirebilmek için azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



Gölbaşı'nın potansiyelinin farkında olarak, Ankara'nın cazibe merkezi ve model kenti haline getirmek istediklerini anlatan Şimşek, "Gölbaşı bizim yaşama, üretme, paylaşma alanımızdır. Burada ortaya koyduğumuz altyapının üzerine çocuk, genç, kadın, erkek, memur, işçi, çiftçi, esnaf, sanayici hepimiz el birliğiyle güçlü bir bina inşa edeceğiz." diye konuştu.



Ülkenin ve yakın coğrafyanın içinden geçtiği sürecin, finansman başta olmak üzere insan, zaman ve teknik tüm kaynakların etkin kullanılmasını zorunluluk haline getirdiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu:



"Bu kapsamda Gölbaşı'nın fiziki, ekonomik, sosyal ve kültürel tüm araştırmalarını yaptık. İlçemizin kaynaklarını, değerlerini, potansiyellerini irdeledik ve bunların neticesinde uygulanabilir kısa, orta ve uzun vadeli projelerimizi ortaya koyduk. Kentselden kırsala tüm şehir sakinlerimizin ihtiyaçlarını belirledik. Projelerimizde, çağımız koşullarına uygun teknolojik yöntemlere yer verdik."

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