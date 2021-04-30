Gölbaşı buz pateni pisti ve dağcılık alanı ile sporun kalbi olma yolunda ilerliyor - Son Dakika

Gölbaşı'nda buz pateni ve dağcılık alanında inşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Gölbaşımız sporun kalbi olma yolunda ilerliyor" dedi.

Bin 500 metrekare kapalı inşaat alanına sahip tesis alanında dağcılık ve buz pateni tesislerinin yer alacağı merkezin çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Tırmanma duvarına sahip dağcılık alanı, buz pateni pisti ve buz pateni seyir alanı, fuaye, kafeterya ve mutfak, bay-bayan giyinme odaları, WC, antrenör ve yönetim odaları ile açık otopark alanı, tesis içinde hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

7'den 70'e herkesi spora yönlendirmek, aynı zamanda sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak amacıyla pek çok projeye imza attıklarını söyleyen Başkan Şimşek. "İnşaat çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak Gölbaşı/mızı ve Ankara/mızı yeni bir tesise kavuşturmanın mutluluğunu yaşayacağız. En kısa zamanda tesisimiz hizmete girecek" dedi. - ANKARA