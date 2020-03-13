Gölbaşı'da camiler dezenfekte edildi - Son Dakika
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Gölbaşı'da camiler dezenfekte edildi

6 saat önce

Gölbaşı'da camiler cuma namazı öncesinde belediye ekiplerince korona virüse karşı dezenfekte edildi.

Gölbaşı'da camiler dezenfekte edildi, System.String[]

Gölbaşı'da camiler cuma namazı öncesinde belediye ekiplerince korona virüse karşı dezenfekte edildi.


Gölbaşı'da kılınacak cuma namazı öncesinde camiler dezenfekte edildi. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm camilerde ilaçlama yaptı. Ayrıca arasöz ile tüm cadde ve sokaklar özel ilaçlı su ile yıkandı. Yapılan çalışmalarla virüs ve mikropların üremesinin engellendiği, ekiplerin ilçenin tehlikeyle karşılaşmaması için günde ortalama 14 saat çalıştıkları ifade edildi. Çalışmaların korona virüs tehdidi bitene kadar düzenli olarak devam edeceği öğrenildi. - ANKARA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Gölbaşı Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
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