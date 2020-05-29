Gölbaşı'da camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Gölbaşı'da camiler dezenfekte edildi
Gölbaşı'da ibadete açılacak olan camilerde dezenfektan ve temizlik çalışmaları yapıldı.
Gölbaşı'da ibadete açılacak olan camilerde dezenfektan ve temizlik çalışmaları yapıldı.
Gölbaşı Belediyesi ekipleri salgın sonrası temizlik ve dezenfektan çalışmalarına hız verdi. 29 Mayıs öncesi camilerin dezenfekte işlemlerini hızlandırdıklarını kaydeden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Artık ibadethanelerimizin kapılarını açacağız. Vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ibadet yapabilecekler. Camilerimizde her türlü temizlik işlemlerini gerçekleştirdik. Şadırvanlarımızı boyayarak yenileme çalışmalarımızı da hayata geçirdik. Biz üstümüze düşen görevi yerine getirdik. Vatandaşlarımızın da temkinli olmalarını rica ediyoruz. Sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına uygun ibadetlerimizi gerçekleştirelim" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:17 Kaynak: İHA
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