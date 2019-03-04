Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'da "Çanakkale Gezici Müzesi" Ziyarete Açıldı

Gölbaşı'da "Çanakkale Gezici Müzesi" Ziyarete Açıldı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

Gölbaşı'da
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.


Gölbaşı Spor Salonunda düzenlenen ve müzedeki eserlerin yer aldığı sergi, 5 gün ziyaret edilebilecek.

Müze görevlisi Ali Murat Kalegil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede Çanakkale Savaşı'nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için ülkenin her yerini dolaşan müzede, bugüne kadar bilinmeyen materyalleri sergilediklerini belirtti.

Müzenin Gölbaşı Belediyesinin katkılarıyla ilçeye getirilerek ziyarete açıldığını ifade eden Kalegil, gezici müzesinin 2010'dan bu yana ziyaret Türkiye'nin dört biri yanını dolaştığını anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Adıyaman, Çanakkale, Güncel
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