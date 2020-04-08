Gölbaşı'da karantina bölgesinden alınan sokak hayvanları yuvalarına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'da karantina bölgesinden alınan sokak hayvanları yuvalarına kavuştu - Son Dakika

Gölbaşı'da karantina bölgesinden alınan sokak hayvanları yuvalarına kavuştu

6 saat önce

Ankara'da karantina bölgesinden alınarak Gölbaşı Barınağı'nda bakım ve tedaviye alınan 16 sokak hayvanı, karantina bölgesinin açılmasıyla yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Gölbaşı'da karantina bölgesinden alınan sokak hayvanları yuvalarına kavuştu, System.String[]

Ankara'da karantina bölgesinden alınarak Gölbaşı Barınağı'nda bakım ve tedaviye alınan 16 sokak hayvanı, karantina bölgesinin açılmasıyla yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.


Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina bölgesi ilan edilen Gölbaşı KYK yurt alanında yaşayan 16 sokak hayvanına Ankara Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Ankara Valiliğinin talebi doğrultusunda Büyükşehir Gölbaşı Hayvan Barınağı'na alınarak bakım ve tedavileri yapılan sokak köpekleri, karantina sürecinin sona ermesinin ardından doğal ortamlarına yeniden bırakıldı.


Gönüllü hayvanseverlerle birlikte iş birliği içinde sokak hayvanlarının barınma ihtiyacı karşılanırken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı veterinerleri tarafından 6 köpeğin kısırlaştırılma işlemi de gerçekleştirildi. Gölbaşı Kampüsü'ne bırakılan hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Sağlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener, "15 Mart 2020 tarihinde umreden gelen vatandaşlarımızın Gölbaşı KYK yurtlarında karantinaya alınmasının ardından Ankara Valiliğinin talebi doğrultusunda Gölbaşı Barınağı'nda 16 sokak canımızı misafir ettik. Onlara bakan gönüllülerle hep irtibat halindeydik. Bütün köpeklerimizin sağlık taramaları ve rehabilitasyon işlemleri tamamladı. Can dostlarımızı sağlıklı bir şekilde söz verdiğimiz gibi yaşam alanlarına geri bıraktık" dedi.


Sokak hayvanlarını gönüllü olarak besleyen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doğayı ve Sokak Hayvanlarını Koruma Topluluğu Başkanı Damla Karaboya, süreci başından beri takip ettiğini belirterek, "Biz Büyükşehir Belediyesinden daha önceden sözümüzü almıştık. Karantina süreci bittikten sonra köpeklerimiz eksiksiz olarak geri alındıkları yere bırakılacaktı. Şu anda karantina süreci tamamlandı ve köpeklerimizi sorunsuz bir şekilde, hatta kilo almış bir şekilde geri aldık. Artık kampüsün içerisindeler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a, sokak hayvanlarına karşı göstermiş olduğu hassasiyet sebebiyle teşekkür ederiz" diye konuştu. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:20 Kaynak: İHA

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