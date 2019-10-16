Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tatbikatı yapıldı

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Acil Durum ve Afet Planı (HAP) çerçevesinde yangın söndürme, depremden kurtarma ve doğal afet acil durum tahliye tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği depremde yaralanan hastalar sahra hastanesinde tedaviye alındı, hastanenin üçüncü katında mahsur kalan hastalar kurtarıldı. Hastanede çıkan yangın söndürüldü.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Selim Kuşağlı, tatbikatta olası bir depremin ardından yaralananlara müdahale edildiğini belirterek, "Toplum, kurum ve fert olarak yangın, deprem ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Yangınlarda, deprem ve doğal afetlerde halkın, hastaların ve personelin can ve mal kaybının asgariye indirilmesi amaçlanıyor. Hastanemizde uygulamalı olarak yaptığımız bu yangın ve deprem tatbikatı eğitici olmuştur ve başarılı geçmiştir." dedi.