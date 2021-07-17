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Gölbaşı en güzel kurbanlığını seçti - Son Dakika

Gölbaşı en güzel kurbanlığını seçti

17.07.2021 14:39
Gölbaşı en güzel kurbanlığını seçti, System.String[]

Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde kurulan podyumda 12 büyükbaş kurbanlık, jüri tarafından değerlendirildi.

Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde kurulan podyumda 12 büyükbaş kurbanlık, jüri tarafından değerlendirildi.

Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde gercekleşen "Birinci Geleneksel Kurban Güzellik Yarışması" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Kurbanların hepsi güzeldir. Çünkü Allah yolunda ibadet maksatlı kesilecekler. Kurbanın anlamını ve dinimizde ki önemini hepimiz biliyoruz. Onun için bütün kurbanlıklar güzeldir. Bizim buradaki maksadımız üreticiyi bu konuda teşvik etmek." dedi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde tamamlanarak açılışı gerçekleştirilen Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisi hakkında da açıklamalarda bulunan Karakaya, şöyle konuştu:

"Eskiden kurban pazarları denildiği zaman sıcakta, yağmurda içine girilemeyen ve insanların kurban alıp biran önce uzaklaşmak istedikleri yerler veya mekanlar akla gelirdi. Bugün burada Gölbaşı'mızda Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisi bir festival alanı gibi hem üretici acısında hem de kurban almak için buraya gelen rahatlıkla kurbanı kesebileceği bir ortam oluşmuş. Ben bundan dolayı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediyesini teşekkür ediyorum."

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, ise gıda, tarım ve hayvancılığın, en önemli sektörlerden biri olduğunu belirterek, "Hamdolsunki dünyanın birçok noktasında hastalık süreci boyunca marketlerde raflar boşalırken bizim ülkemizde hem gıdanın üretim sürecinde hem de tedarik sürecinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Burada en büyük alkışı onları üreten ve emek veren çiftçilerimiz hak ediyor." dedi.

Ankara ve Gölbaşı'ndaki tarım ve hayvancılık sektörü hakkında bilgi veren Korkmaz, "Ankara 11,5 milyon dekar tarım alanı, 600 bine yaklaşan büyükbaş hayvan varlığı, 2 milyon üzerindeki küçükbaş hayvan potansiyeline sahiptir. Ankara 53 üründe ülkemizde ilk onda yer almaktadır. Bunda Gölbaşı ilçemizin de çok önemli bir yeri var. Gölbaşı, 850 bin dekar tarım alanı, 165 bin küçükbaş hayvan ve 40 bin büyükbaş hayvan potansiyeline sahiptir. Gölbaşı'nda çiftçiye yılda 40 milyon lira hibe destek verilmektedir." dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise "Gölbaşı'nda çiftçilerimizin nasıl rahat edebileceği ve hayvanlarını rahatlıkla satabileceği bir alanı hep hayal etmiştik. Allah'a hamdolsun bu alanı kısa zamanda yüzde 50 kısmını tamamladık. Neden yüzde 50 diyorum. Burada ki tesis Türkiye'nin bir numaralı tesisi olacak. Zaten tesisimiz şuanda bile Ankara'da örneği olmayan bir alandır. İnşallah bir dahaki Kurban Bayramı'na kadar bu tesisimizi Türkiye'nin bir numarası haline getireceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından süslenen hayvanlar podyumda yürütüldü.

Yarışmada kurbanlıklar jüri tarafından temizlik, kilo, cinsi gibi pek çok kategoride değerlendirildi.

Yarışmada yapılan değerlendirmeler sonucunda İrfan Kara'nın yetiştirdiği "Şahin" isimli büyükbaş hayvan birinci olarak sahibine tam altını kazandırdı.

Kazım Erdoğan'nın yetiştirdiği "Kral 1" isimli kurbanlık ikinci olurken üçüncü ise Mehmet Ali Osmanbaş'ın yetiştirdiği "Polat" isimli kurbanlık oldu. İkincilik ödülü yarım altın olurken üçüncü olan kurbanlığın sahibine çeyrek altın hediye edildi.

Dereceye girenler ödülleri törenle verildi.

Gölbaşı en güzel kurbanlığını seçti
Gölbaşı en güzel kurbanlığını seçti
Gölbaşı en güzel kurbanlığını seçti
Gölbaşı en güzel kurbanlığını seçti
Gölbaşı en güzel kurbanlığını seçti

Ankara, Kurban, Mevla, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı en güzel kurbanlığını seçti - Son Dakika


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