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Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

10.02.2022 19:17
Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut, yeniden göreve getirildi.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut, yeniden göreve getirildi.

Olağan Genel Kurul Seçimi Gölbaşı'nda bir düğün salonunda yapıldı.

Divan Başkanlığı seçilmesinin ardından gündem maddelerine geçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından adaylar konuşma yaptı.

Yeniden seçilen Albut, eski esnaf odası başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Seçime, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda esnaf katıldı.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Düğün, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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