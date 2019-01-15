Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Gaziantep Karayolunda Araçlar Yolda Kaldı

Gölbaşı Gaziantep Karayolunda Araçlar Yolda Kaldı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu 11. kilometresinde yağan yoğun kar yağışından dolayı araçlar yolda kaldı.

Gölbaşı Gaziantep Karayolunda Araçlar Yolda Kaldı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu 11. kilometresinde yağan yoğun kar yağışından dolayı araçlar yolda kaldı.

Gölbaşı Gaziantep karayolu Çelik Rampası Mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle Tır ve kamyonlar rampayı çıkamayınca karayolu trafiğe kapandı. Araçların yolda kalmasından dolayı trafik ekipleri ve karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma sergiledi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yol trafiğe açılarak araçlar ilerledi. Trafik polisleri araç sürücülerine zincirsiz ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Adıyaman, Gaziantep, Güncel
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