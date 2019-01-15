Gölbaşı Gaziantep Karayolunda Araçlar Yolda Kaldı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu 11. kilometresinde yağan yoğun kar yağışından dolayı araçlar yolda kaldı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesi Gaziantep
karayolu 11. kilometresinde yağan yoğun kar yağışından dolayı araçlar yolda kaldı.
Gölbaşı Gaziantep karayolu Çelik Rampası Mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle Tır ve kamyonlar rampayı çıkamayınca karayolu trafiğe kapandı. Araçların yolda kalmasından dolayı trafik ekipleri ve karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma sergiledi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yol trafiğe açılarak araçlar ilerledi. Trafik polisleri araç sürücülerine zincirsiz ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
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