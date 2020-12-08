Gölbaşı, Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan protokolle ilçeye Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nin kazandırılacağını belirtti.

Şimşek, yaptığı açıklamada Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nin Ankara'nın en büyük gençlik merkezi olacağını ifade ederek, etüt merkezi, toplantı salonu, kütüphane, konferans salonu, bilim merkezi ve atölyeleri bulunan merkezin ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti.