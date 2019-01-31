Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesi İncelendi

Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesi İncelendi

1 saat önce

Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ile birlikte Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi...

Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesi İncelendi, System.String[]
Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ile birlikte Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesini inceledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, proje hakkında genel bilgiler vererek, Gölbaşı Gölü Çevre Düzenlemesi Projesinin 1. etapta bin 500 metre ve 2. etapta 3 bin 500 metre tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Başkan Özdemir, "Gölbaşı Gölleri Çevre düzenlemesi Projesi Gölbaşı Gölünde 2. etap olarak hazırlanan 3 bin 500 metrelik kısmı tamamlanmıştır. Gölbaşı Gölü kenarı toplamda 5 bin metrelik alanda çevre düzenlemesi projesi ilçemize kazandırılmıştır. Çalışmalar neticesinde 2 bin 250 metre uzunluğunda olan yol platformu boyunca doğal bazalt taştan yapılan 13 metre yol platformunun, 7 metresi araç yolu, 1 metresi refüj, 2.5 metresi bisiklet yolu, 2.5 metresi yürüyüş yolu olacak şekilde düzenlendi. Projemizin içerisinde yapımı tamamlama aşamasına gelen iskele ile birlikte, 55 bin metrekare üzerinde yeşil alanlar, ağaçlandırma, sulama sistemleri, aydınlatma sistemleri, kamelyalar, piknik masaları, banklar, barbeküler, çocuk oyun grupları, çocuk aktivasyon grupları, çeşmeler, fitnes grupları, tuvaletler yer almaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:02 Kaynak: İHA

Yusuf Özdemir, Adıyaman, Güncel
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