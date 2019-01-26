Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı Kışın Ayrı Güzel

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesindeki Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı, kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
Kentin turizminde önemli bir yer tutan tabiat parkı, her mevsim çok sayıda yerli ve yabancıyı ağırlıyor.
Yaklaşık 17 bin dönümlük alandaki Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda, kuş gözlem kulesi, tanıtım ve gözlem evi ile seyir terası yer alıyor. Tabiat parkında çok sayıda göçmen kuş ve farklı balık türleri yaşıyor.
Fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak yeri olan parktaki görüntüler, ziyaretçileri adeta büyülüyor. Malatya
'dan tabiat parkını gezmeye gelen Uğur İrendeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin kış mevsiminde bir başka güzel olduğunu, fotoğraf çekmek için Malatya'dan Adıyaman'a geldiğini söyledi.