Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda kış güzelliği - Son Dakika
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Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda kış güzelliği

7 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki "Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı" kar yağışı sonrası göz alıcı bir güzelliğe büründü.

Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda kış güzelliği, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki "Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı" kar yağışı sonrası göz alıcı bir güzelliğe büründü.

Gölbaşı, Yeşilova ve Azaplı göllerini de kapsayan 16 bin 870 dönümlük alandaki tabiat parkında kuş gözlem kulesi, tanıtım ve gözlemevi ile seyir terası bulunuyor. Parktaki göllerde ise göçmen kuşlar ve farklı balık türleri yaşıyor.

Gölbaşı ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Onlarca kuş çeşidinin barındığı parkta, bazı vatandaşlar balık tutarken bazıları ise piknik yapmanın keyfini çıkarıyor.

Fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak yeri olan parkta, kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzaralar ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Yeşilova, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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