Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki "Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı" sonbahardaki renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor.
Her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken parktaki ağaç yaprakları sarıdan kızıla dönerken ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor.
Fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak yeri parktaki manzaralar ziyaretçileri büyülüyor.
"Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı" 63 çeşit kuşa ev sahipliği de yapıyor.
Ziyaretçilerden Doğa Fotoğrafı Sanatçısı Mehmet Gül, AA muhabirine, Gaziantep'ten hafta sonları fotoğraf çekmek için doğa parkına geldiğini belirtti.
Gül, herkesi Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'na doğal güzellikleri görmeye ve temiz hava almaya davet etti.
Kaynak: AA
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