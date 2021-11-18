Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı sonbaharda ayrı güzel - Son Dakika

Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı sonbaharda ayrı güzel

Renk cümbüşünün yaşandığı Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı gelin ve damat adaylarının dış çekim için tercihi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı sonbahar ile ayrı bir güzelliğe büründü.

Sarı, yeşil, kırmızı renkler başta olmak üzere renk cümbüşünün yaşandığı Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı, doğasıyla bölgenin gözdesi haline geldi. Azaplı, İnekli ve Gölbaşı Göllerine sahip ilçede, özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların yoğunluğu yaşanıyor. Muhteşem doğası ve manzarası nedeniyle yeni evlenecek olan genç çiftler düğün ve nişan fotoğraflarının dış çekimini burada yaptırıyor.

Vatandaşlar piknik ve gezinti için geldikleri tabiat parkında, göl içerisinde bulunan kaz, ördek ve kuğu gibi kuşları besliyor. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı ilçesinin sonbahar güzelliklerini görmeye davet ederek, "İlçemizde üç tane tektonik gölümüz bulunmaktadır. En büyüğü Gölbaşı Gölümüzdür. Çevre illerden de özellikle hafta sonraları misafirlerimizi ağırlıyoruz. Tüm çevre illerde yaşayan yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı Gölbaşımızın sonbaharını görmeye davet ediyoruz. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var " dedi.

Dış çekim için gelen gelin adayı ise, doğası muhteşem olan tabiat parkında sonbahar fotoğrafları çektirmek istediklerini belirtti.