Gölbaşı HABER - Son Dakika

Skandal canlı yayın kazası! Ekrana ses gitmiyor sandılar ama her şey duyuldu

"Göğüslerim sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncuya komşuları isyan etti

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Dakikalarca dayak yedi, yine de çantayı bırakmadı

15 Temmuz Şehitler Anıtı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un anıta karanfil bırakması

Toplu fotoğraf çekimi

Şehit yakınları ile polisler arasındaki duygusal anlar

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın şehit yakınları ile konuşması

İstiklal Marşı'nın okunması

Kuran-ı Kerim Tilaveti

Dua edilmesi

Özel Harekat Polislerinin yemin etmesi ANKARA - Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit olan polisler için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi. (1)