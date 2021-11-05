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Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı restore edilecek - Son Dakika

Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı restore edilecek

05.11.2021 14:49
Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı restore edilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı'nın önemli tarihi binaları arasında yer alan Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nı doğal dokusunu koruyarak restore edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı'nın önemli tarihi binaları arasında yer alan Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nı doğal dokusunu koruyarak restore edecek.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, 1923 yılında inşasına başlanan ve 1929'da tamamlanan Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nı restore edecek Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini alarak yenileme çalışmalarını başlatacak.

Konağın aslına uygun restorasyonunu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı yürütecek.

Planını İsviçreli bir mimarın, inşaatını da Rum ustaların yaptığı konakta, Hallaçlı Mehmet Ağa tarafından Kurtuluş Savaşı sırasında askerlere gıda desteği sağlanmıştı.

Öte yandan, Kültür Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Hallaçlı Mahalle Muhtarı Veysel Solak, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Ankara Temsilcisi Faruk Soydemir, Hallaçlı Konağı bağışçısı Andaç Atak, Tohumluk Vakfı Başkanı Pınar Ayhan, Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Müge Bahçeci ile konağı ziyaret etti.

Mehmet Atak'ın kızı Andaç Atak tarafından Büyükşehir Belediyesine hibe edilen ve Cumhuriyet dönemine ışık tutan tarihi konağı, yeniden ayağa kaldırmayı amaçladıklarını belirten Ödemiş, "Üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve ilgili daire başkanlıklarımızla değerlendirmeler yaparak, konağın bulunduğu bölgede hem geçmişteki özgün yapısını koruyarak hem de o kimliğini sürdürülebilir kılabilmek için işlevlendirmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Ödemiş, tarihi öneme sahip konağı Başkent turizmine kazandırmayı da amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı restore edilecek
Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı restore edilecek
Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı restore edilecek
Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı restore edilecek
Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı restore edilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı restore edilecek - Son Dakika


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