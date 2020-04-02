Gölbaşı ilçesi Cittaslow olma yolunda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı ilçesi Cittaslow olma yolunda - Son Dakika

Gölbaşı ilçesi Cittaslow olma yolunda

16 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinin 'Sakin Şehir' (CittaSlow) ağına girmek için İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 100 bin TL ödenek ayrıldı.

Gölbaşı ilçesi Cittaslow olma yolunda, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinin 'Sakin Şehir' (CittaSlow) ağına girmek için İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 100 bin TL ödenek ayrıldı.


AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, Gölbaşı Belediyesinin 'sakin şehir' başvurusuyla ilgili Milletvekili Ahmet Aydın'ın destekleri ile İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 100 bin TL destek verildiğini açıkladı.


Başkan Hakan Toydaş yaptığı açıklamada, "2020 yılı içerisinde Gölbaşı ilçemizin cittaslow şehirler ağına dahil edilmesi için başvuru hazırlıklarını tamamlanarak, başvuru gerçekleştirecek. Böylece Gölbaşının dünyada marka bir yerleşim merkezi haline getireceğiz inşallah. Gölbaşı'nı Cittaslow şehirler ağına aldırmak için çalışmaları başlatıyoruz. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 100 bin TL başvuru bütçesi ayrıldı. İKA tarafından ayrılan bu bütçe ile başvuru sürecini yürüteceğiz.


Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı, İnekli ve Azaplı gölleri 2001 yılında 1.derece doğal sit alanı kabul edilmiş, 2008 yılında ise Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Milli Parklar Kanunu kapsamında bulunan söz konusu alan yerli ve göçmen çok sayıda kuş türü için yumurtlama, yavru çıkarma ve mevsimlik yaşam faaliyetleri ile çeşitli balık türlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Göl bölgelerindeki zengin biyolojik çeşitlilik, bisiklet yolları ve yöresel ürünlerin varlığı (peygamber üzümü ve Trabzon hurması) ilçenin Cittaslow değerlendirme kriterlerinde ön plana çıkabilecek yönleridir. Bu doğrultuda, birçok turizm potansiyeli ile ön plana çıkan Gölbaşı ilçesi için belediye tarafından Cittaslow başvurusu planlanmaktadır. Süreç Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı MYO'nun işbirliğinde yürütülecektir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

AK Parti, Adıyaman, İpekyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:18 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin İmamoğlu'ndan 900 bin TL bağışı bloke eden Vakıfbank'a çağrı: Bu vebalin altında kalmayın
Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi         
15:14
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu         
15:12
Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak         
14:52
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin         
14:45
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı         
14:40
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi         
14:32
Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor         
14:25
Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin         
14:20
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık         
14:15
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma         
14:04
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı         
13:57
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı         
13:40
Kraliçe Elizabeth'e ahlaksız teklif! Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi Kraliçe Elizabeth'e ahlaksız teklif! Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi         
13:35
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı         
13:26
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı         
13:25
İmamoğlu, Erdoğan'ın İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi         
13:24
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı         
13:20
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak         
13:16
Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum         
13:00
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip         
12:53
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti         
12:51
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız         
12:48
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı         
12:42
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüsle mücadeleyi korku ve panikle kazanamayız Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüsle mücadeleyi korku ve panikle kazanamayız         
12:31
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek         
12:27
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde         
12:18
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı         
12:13
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı         
12:08
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:07
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 15:34:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı ilçesi Cittaslow olma yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]