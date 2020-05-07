Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı (3) - Son Dakika

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Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı (3)
6 saat önce
KARANTİNA BAŞLADIAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci başladı.
KARANTİNA BAŞLADI
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci başladı. Saat 00.00'da başlayan karantinayla birlikte giriş- çıkışlara izin verilmeyen ilçe sessizliğe büründü.
Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:38 Kaynak: DHA
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