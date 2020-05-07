Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı (2) - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise ilçenin 14 gün karantina içerisinde tedbirleri üst seviyeye çıkarttıklarını ihtiyacı olan vatandaşlarına destek sağlayacaklarını söyledi.

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