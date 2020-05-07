Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı (3) - Son Dakika

Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı (3)

6 saat önce

KARANTİNA BAŞLADIAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci başladı.

Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı (3), System.String[]

KARANTİNA BAŞLADIAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci başladı. Saat 00.00'da başlayan karantinayla birlikte giriş- çıkışlara izin verilmeyen ilçe sessizliğe büründü.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 09:15 Kaynak: DHA


Son Dakika

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