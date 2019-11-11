Son Dakika Haberleri: Gölbaşı ilçesinde 30 bin fidan toprakla buluştu
Son Dakika Güncel Gölbaşı ilçesinde 30 bin fidan toprakla buluştu

Gölbaşı ilçesinde 30 bin fidan toprakla buluştu

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 30 bin fidan toprakla buluştu.

Gölbaşı ilçesinde 30 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 30 bin fidan toprakla buluştu.


'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen fidan dikim etkinliği kapsamında Gölbaşı ilçesinde servi, ceviz, mazı ve oya fidanlarından oluşan 30 bin fidan dikildi.


Gölbaşı Gölü çevresinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, kurum müdürleri, STK temsilcileri,öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Kaymakam Köksal, "İlçemiz de bu güzel alanda bu fidanları doğa ile buluşturup, ormanlarımızı el birliği ile oluşturacağız. İnşallah bu diktiğimiz fidanlar uzun ömürlü olur ve yöremizi güzelleştirir. Ülkemiz ve ilçemiz adına hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:39 Kaynak: İHA
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