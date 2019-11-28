Son Dakika Haberleri: Gölbaşı ilçesinde ağaç budama çalışmaları devam ediyor
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Gölbaşı ilçesinde ağaç budama çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı ilçesinde ağaç budama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.


Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kışın ilçedeki ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için budama çalışmalarının düzenli olarak devam ettiğin söyledi. Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, "Uzun ağaç dallarının elektrik tellerine temas etmesi sonucu meydana gelen kısa devreler yüzünden elektrik kesintilerinin yaşanmasını önlemek aynı zamanda ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için ekiplerimiz budama çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:58 Kaynak: İHA
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