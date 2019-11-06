Son Dakika Haberleri: Gölbaşı ilçesinde asfalt yapım çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Gölbaşı ilçesinde asfalt yapım çalışmaları devam ediyor

Gölbaşı ilçesinde asfalt yapım çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediyesi tarafından ilçede tahrip olan yollarda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı ilçesinde asfalt yapım çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediyesi tarafından ilçede tahrip olan yollarda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.


Gölbaşı Belediyesi asfalt çalışmaları kapsamında fen işleri müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt Mahallesinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan İskender Yıldırım, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerin planlı bir şekilde asfaltlandığını ifade eden Başkan Yıldırım, "Ekiplerimiz ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serimi devam ediyor. Asfalt serim çalışmalarını planlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yol yenileme, asfalt ve kaldırım çalışmalarının belirli bir program dahilinde aksamadan devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, İskender Yıldırım, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:16 Kaynak: İHA
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