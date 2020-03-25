Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklar boşaldı - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklar boşaldı
6 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle cadde ve sokaklar boşaldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle cadde ve sokaklar boşaldı.
Gölbaşı ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar, kurallara uyarak sokakları boşalttı. Tedbir amaçlı kimsenin sokağa çıkmadığı ilçede meydanların yanı sıra cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Bazı işyeri sahiplerinin iş yerlerini açmadı. Öğle saatlerinde açılan bazı işyerleri ise erkenden kapanıyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:11 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü