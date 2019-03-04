Son Dakika Haberleri: Gölbaşı İlçesinde Çanakkale Gezici Müzesi Ziyaretçilerini Bekliyor

Gölbaşı İlçesinde Çanakkale Gezici Müzesi Ziyaretçilerini Bekliyor

26 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Çanakkale Savaşında kullanılan malzemelerin sergilendiği, "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

Gölbaşı İlçesinde Çanakkale Gezici Müzesi Ziyaretçilerini Bekliyor, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Çanakkale Savaşında kullanılan malzemelerin sergilendiği, "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

Gölbaşı Kapalı Spor Salonunda, Gölbaşı Belediyesinin katkılarıyla bir hafta boyunca açık kalacak müzede Çanakkale Savaşında kullanılan malzemeler sergileniyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Çanakkale Gezici Müzesini ziyaret ederek, müze hakkında yetkililerden bilgi aldı. Müze Görevlisi Ali Murat Kalegil, Çanakkale Savaşında verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için ülkenin her yerini dolaşan, Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Gölbaşı Belediyesinin katkılarıyla ilçeye getirilerek ziyarete açıldığını söyledi.

Türkiye'nin her bir köşesini dolaşarak müzenin kapısını ziyaretçilere açtıklarını ifade eden Kalegil, müzeye yoğun ilgi beklediklerini söyledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:02 Kaynak: İHA

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