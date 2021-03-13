Gölbaşı ilçesinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Son Dakika

İlçe merkezi Fatih mahallesi Gazi Caddesi üzerinde ise bir evin bahçesinde bulunan kavak ağaçı devrilerek elektrik tellerine zarar verdi. - ADIYAMAN

Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde birçok evin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarken, elektrik telleri koptu. Köyde 7 evin şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi. Köylüler bir geceyi elektriksiz geçirdi.

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