Gölbaşı ilçesinde esnaflar iş yerlerini dezenfekte ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı ilçesinde esnaflar iş yerlerini dezenfekte ediyor - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde esnaflar iş yerlerini dezenfekte ediyor

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs salgınına karşı esnaflar iş yerlerini dezenfekte ediyor.

Gölbaşı ilçesinde esnaflar iş yerlerini dezenfekte ediyor, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs salgınına karşı esnaflar iş yerlerini dezenfekte ediyor.


Gölbaşı esnafları Çin ve İtalya'da etkisini gösteren korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirleri artırdı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de korona virüs görüldüğünü açıklamasıyla birlikte harekete geçen esnaflar iş yerlerini ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine başladı. Her lokasyon da gerçekleştirilen işlem özel koruma kıyafetli ve maskeli görevliler tarafından yapıldı.


Esnaflardan Deniz İşler, "İlçe halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz, temizliğe ve hijyene büyük önem veriyoruz. İş yerlerimizi dezenfekte ederek halkımıza sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Adıyaman, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:28 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda! Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!         
11:42
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 20:00:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı ilçesinde esnaflar iş yerlerini dezenfekte ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]