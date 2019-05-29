Gölbaşı ilçesinde Fen ve Sosyal Bilimler Program Okulu açıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Program Okulu açıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Program Okulu açıldı.



Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Program Okulu Müdürü Recep Akbaşlı açılan okulun imkan ve fırsatlarından faydalanmaları konusunda öğrencilerin bilgilenmeleri ve yönlendirilmeleri konusunda velilere görev düştüğünü belirtti.



Müdür Akbaşlı, "Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan imam hatip liselerinde okutulan derslerin haftalık ders saatleri fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri ile oldukça yakın olup pek az bir fark vardır. Bu fark da daha çok dil, spor ve sanat derslerindedir. Bu okullarda öğrenciler az bir eksiklikle fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinde okutulan alan derslerini almakta ilave olarak imam hatip okullarına özgü dersleri okumaktadırlar. Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenip görüp fen bilimlerine ve sosyal bilimlere ilgi duyan öğrencilerin kabiliyetleri doğrultusunda gelişmelerine destek vermek, rasyonel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek esas alınmıştır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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