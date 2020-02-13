Gölbaşı ilçesinde iki tır çarpıştı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı ilçesinde iki tır çarpıştı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde iki tır çarpıştı: 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerinde 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gölbaşı ilçesinde iki tır çarpıştı: 2 kişi yaralandı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu üzerinde 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu 10 kilometresinde Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Nedim Sümbül idaresindeki 02 LH 083 plakalı tır, aynı istikamette gitmekte olan Ferhat Arkçı idaresindeki 02 HY 807 plakalı tırın dorsesine çarptı. Yaşanan kazada tır sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kahramanmaraş, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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