Gölbaşı ilçesinde kadına yönelik şiddet semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı ilçesinde kadına yönelik şiddet semineri - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde kadına yönelik şiddet semineri

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından muhtarlar ve kamu kurum ve kuruluşları amirlerine kadına yönelik şiddetle alakalı seminer verildi.

Gölbaşı ilçesinde kadına yönelik şiddet semineri, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından muhtarlar ve kamu kurum ve kuruluşları amirlerine kadına yönelik şiddetle alakalı seminer verildi.


Belediye Konferans Salonunda Gölbaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevli psikolog Büşra Erkenekli'nin konuşmacı olarak katıldığı seminerde, kadına yönelik şiddetin tanımları, türleri, kadına yönelik şiddetin etkileri, ulusal mevzuat, kadına yönelik şiddete karşı hizmet veren kurum ve kuruluşlar gibi konular anlatıldı.


İstatistiklerden örnek vererek konuşmasına başlayan Erkenekli, "Dünyada 1.3 milyar insan, yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu sayının yüzde 70 oranını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Dünyada özel mülkiyetin yüzde 1'i kadınlara ait. Ülkemizde milletvekillerinin yüzde 17'si kadın. Ülkemizdeki belediye başkanlarının ise sadece yüzde 1'i kadın. Ülkemizde erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 73 iken, kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34. Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet kadın-erkek eşitsizliğinin hem bir nedeni hem bir sonucu olarak karşımız çıkmakta. Kadına yönelik şiddet kadına yönelik ayrımcılığa neden olan, kadınların ilerlemesini engelleyen, kadınlar ve erkeklerin arasındaki eşitsiz güç ilişkisinin yansımasıdır dersek burada kadına yönelik şiddetin kadın-erkek eşitsizliğinin bir sonucu olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Kadına yönelik şiddet, kadını ikincil olarak konumlandırarak hak, fırsat ve imkanlardan eşit bir şekilde yararlanmalarının önünde engel teşkil etmekte, imkanlardan eşit şekilde yararlanamayan kadınlar haklarını bilememekte, bu durum kadının güçlenmesini engellemekte ve kadına şiddeti artırmaktadır. Kadın okuryazarlığı oranına baktığımızda 2002 yılından günümüze kadın okuryazarlığının arttığını görüyoruz. Tabi ki hedeflenen her iki cinsiyet için de okuryazarlık oranının yüzde 100'e ulaşması. Hak ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanamayan kadınların sağlık hizmetlerinden de yeterince faydalanamadığını söyleyebiliriz. Bunun bir göstergesi ve sonucu olarak da karşımıza anne ve bebek ölümleri çıkıyor. Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili yaptığı çalışmalar sayesinde anne ve bebek ölümlerinin 1998 yılından günümüze azaldığını görüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Starbucks, koronavirüs nedeniyle kişisel kupa ve termoslara kahve vermeyecek
Kayseri'de yaşlı kadın, umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi esnasında Rus polisinin görev yaptığı Serakib'de çatışma çıktı Son Dakika: İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
16:41 Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:45:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı ilçesinde kadına yönelik şiddet semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]