Son Dakika Haberleri: Gölbaşı İlçesinde Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Gölbaşı İlçesinde Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

2 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçe genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Gölbaşı İlçesinde Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçe genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, yaptığı açıklamada, dün akşam yağan karın ardından kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyleyerek ekiplerin koordineli bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığını belirtti.

Mimar Sinan Mahallesi, Yenikent Mahallesi ve kırsal bölgelerdeki kar temizle çalışmalarını inceleyen Başkan Yusuf Özdemir, kar yağışıyla birlikte ekiplerin hemen sahaya inerek, çalışmalara başladığını vurguladı.

Özdemir, "Meteorolojiden daha önceden aldığımız hava tahminleriyle birlikte ekiplerimiz önceden tedbirlerini alıyorlar. Amacımız burada vatandaşlarımızın kazasız bir şekilde ulaşımlarını sağlamak. İnşallah bu rahmetten hep birlikte faydalanırız. Her nimetin bir külfeti olduğu gibi karın bu şekilde sıkıntıları olacak. Bizlerde ekiplerimizle birlikte bu sıkıntıyı gidermek adına aralıksız bir şekilde çalışıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Her gece ekiplerimiz nöbetçi olarak kalıyor zaten. Şu anda ilçe genelinde yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla birlikte herhangi bir kapalı yolumuz yok. İnşallah kapalı yol bırakmadan vatandaşlarımızın ulaşımını rahat bir şekilde sağlarız" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:32 Kaynak: İHA

Yenikent, Adıyaman, Yusuf Özdemir, Güncel
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