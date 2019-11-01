Son Dakika Haberleri: Gölbaşı ilçesinde kursiyerlere terzilik mesleği anlatıldı
Son Dakika Güncel Gölbaşı ilçesinde kursiyerlere terzilik mesleği anlatıldı

Gölbaşı ilçesinde kursiyerlere terzilik mesleği anlatıldı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Halk Eğitim Merkezinde bulunan kursiyerlere terzilik mesleği anlatıldı.

Gölbaşı ilçesinde kursiyerlere terzilik mesleği anlatıldı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Halk Eğitim Merkezinde bulunan kursiyerlere terzilik mesleği anlatıldı.


Halk eğitimi merkezi toplantı salonunda kurslarda eğitim gören kursiyerlere terzilik mesleği hakkında bilgi veren terzi Şaban Kuzpınar, bir dönemlerin en parlak meslek gruplarından terziliğin hazır giyimler çıkınca peygamberlik mesleği sayılan terziliğe ilginin azaldığını, mesleğin tamir işine dönüştüğünü söyledi.


Kuzpınar'ı, peygamber mesleği sayılan terziliğin, günün şartlarına ayak uyduramadığı ve konfeksiyona yenik düştüğü için tamir ve yama işine dönüştüğünü anlattı.


Kuzpınarı, "Tekstildeki gelişmeler ve kredi kartı taksit imkanları mesleğe olan ilgiyi azalttı. Bir de moda dünyasının anlık değişimleri ile AVM'lerde istediği her ürünü bulabildikleri ve taksit yaptırabildikleri için terziler yerine buraları tercih ediyor. İnsanlar hazır giyime yönelince biz de tadilata yöneldik. Eski sanat da kalmadı. Terzi elinden çıkma elbiseler kadar dayanıklı olmayan konfeksiyon ürünleri, daha ucuz olduğu için tercih edilir hale geldi. Artık pantolon, gömlek ve ceket dikmek yerine hazır giyimlerin tamirini yapıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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