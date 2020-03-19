Gölbaşı ilçesinde lapa lapa kar yağıyor - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde lapa lapa kar yağıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi, Mart ayında yağan lapa lapa kar ile beyaza büründü.

Gölbaşı ilçesinde 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözü gerçek oldu. Ağaçların çiçek açtığı ilçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının 20 dereceye kadar çıktığı bahar mevsiminde hava sıcaklıklarının biranda düşmesi ile birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının beraberinde bereket getirdiğini belirten vatandaşlar ise, karın yağmasından yana mutlu olduklarını ifade etti.