Son Dakika Haberleri: Gölbaşı ilçesinde motosiklet hırsızı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı ilçesinde motosiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde motosiklet hırsızı tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gölbaşı ilçesinde motosiklet hırsızı tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde M.M.,'ye ait plakası olmayan motosikleti çaldığı iddia edilen M.H., isimli şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, polis merkezinde tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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