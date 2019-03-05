Son Dakika Haberleri: Gölbaşı İlçesinde Öğrencilere Güvenlik Semineri

Gölbaşı İlçesinde Öğrencilere Güvenlik Semineri

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma, internet güvenliği ve trafik kuralları konusunda seminerler verildi.

Gölbaşı İlçesinde Öğrencilere Güvenlik Semineri, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma, internet güvenliği ve trafik kuralları konusunda seminerler verildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliğince, polis sorumluluk alanında bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde, kişisel güvenlik ve suçtan korunma, internet güvenliği ve trafik kuralları konusunda seminerler verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünden, "Her iki birimimiz tarafından da öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde bin 600 civarında öğrencimize ulaşılmıştır. Çalışmalarımız mart ayı sonuna kadar da devam edecektir. Özellikle lise öğrencileri, günümüz sorunlarından biri olan İnternet Güvenliği ve Sosyal Medya hakkında bilgilendirilmişlerdir. Öğrencilerimizin suçtan ve suçlulardan korunması adına okul dışında ve çevresinde de tüm birimlerimizle özverili bir şekilde çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:27 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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