Gölbaşı ilçesinde okul güvenliği toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Gölbaşı ilçesinde okul güvenliği toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 2. Dönem okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Gölbaşı ilçesinde okul güvenliği toplantısı düzenlendi, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 2. Dönem okul güvenliği toplantısı yapıldı.


Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal başkanlığında yapılan okul güvenliği toplantısına, Jandarma Komutanı Erdinç Ağcakoyunlu, ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdullah Doğan ve Akif Torun, kurum müdürleri, okul müdürleri, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları katıldı.


Toplantıda konuşan Kaymakam Köksal, "Güvenli bir eğitim için, okullarımızın her açıdan güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Okul polisi uygulaması devam ediyor. Polis ve jandarma ekiplerimiz görev alanlarındaki okullarda okul müdürleriyle işbirliği içinde. Okul güvenliğinin yanında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile mücadele konusunda gerekli tedbirlerde sürekli alınıyor. Şu ana kadar müdahale edilebilecek bir durum yaşanmadı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması konusunda ekiplerimiz iş birliği içerisinde" diye konuştu. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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