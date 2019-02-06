Gölbaşı İlçesinde 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' Projesi Tanıtıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrencilere yönelik 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında seminer verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrencilere yönelik 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında seminer verildi.



Gölbaşı Belediye konferans salonunda verilen seminere Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, kurum amirleri,STK temsilcileri,vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Seminerde konuşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, "Bakanlığımız tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edilmiştir.



Bu kapsamda ilçe milli eğitim müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü tarafından ortak hazırlanan program çerçevesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması sunumu sonrasında AKM Önü kavşağı yaya geçidinden karşıya geçilerek sürücüler ve yayaların farkındalık oluşturulması sağlanacak. Oradan Yavuz İlkokulu önünde yaya geçidinin kullanılmasıyla ilgili etkinlik oluşturulacak. Dünya sağlık örgütü 2016 verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 1,3 milyon insan trafikte hayatını kaybetmektedir. Bu ölümleri yaklaşık yüzde 23 'ü yaya ölümüdür. Milyonlarca insan yolda yürürken trafik kazasında yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Aileler ve yakınları açısından bu olaylar ekonomik zorlukların yanı sıra psikolojik travmalara da sebep olmaktadır. Yeni düzenlemeyle birlikte artık araç sürücüleri görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaretleri veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" dedi.



Yapılan konuşmanın ardından Yavuz Selim ilköğretim okulu önündeki yaya geçidinde trafik polisleri tarafından öğrencilere yaya geçidinin nasıl kullanılacağı, karşıdan karşıya geçişlerde nelerin yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. - ADIYAMAN

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