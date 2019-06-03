Gölbaşı ilçesinde oyun parklarına zarar verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kuru geçit Mahallesinde bulunan çocuk parkındaki oyun gruplarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kuru geçit Mahallesinde bulunan çocuk parkındaki oyun gruplarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi.



Belediye Başkanı İskender Yıldırım ilçe genelinde oyun alanı olmayan noktalara park kazandırmak için yoğun çaba gösterdiklerini dile getirerek parklara zarar verenlere de tepki gösterdi.



Başkan Yıldırım, "Oyun parklarına zarar verenler emeğe ve çevreye saygısı olmayan kişilerdir. İlçe genelindeki tüm parkların bakımları hem rutin olarak yapılmakta, Bu işi kim ya da kimler yapmışsa bilmeli ki bu parkta oynayacak olan çocuklara büyük haksızlık yaptılar Parklarımız, mahalle halkımıza emanettir. Bundan böyle her kim zarar vermeye kalkarsa emniyet müdürlüğümüzü ve belediyemizi aramalarını rica ediyoruz. Biliyoruz ki, sizler hizmetin en iyisine ve en güzeline layıksınız. Bu olaylar bizleri hizmet etme yolunda alıkoyamayacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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