Gölbaşı ilçesinde parkların bakım ve onarımı devam ediyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe merkezindeki parklarda bulunan süs havuzlarının fıskiyelerini değiştirdi.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından parkların bakım ve onarım çalışmaları kapsamında süs havuzlarının bakım ve onarımları ile fıskiyelerini değiştirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, "ilçemizi yaşanabilir bir kent haline getirmek için aralıksız çalışıyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak hedefimiz İlçemizin her bölgesine, cadde ve sokaklarına doğanın ışıltısını yansıtmak. Halkımızdan da bu konuda duyarlı davranarak yaşadığımız alanlara sahip çıkmalarını, çevreyi ve doğayı korumalarını istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN