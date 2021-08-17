Gölbaşı ilçesinde sel felaketi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Karadeniz'de yaşanan sel felaketi toplantısı yapıldı.

Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında Gölbaşı ilçe Kaymakamlığı tarafından toplantı düzenlendi. Kaymakam Mutlu Köksal başkanlığında yapılan toplantıya, kurum amirleri katıldı. Sel felaketinden mağdur olan vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için fikir alışverişinde bulunuldu. AFAD tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek için çalışmaların yapılacağı konuşuldu. - ADIYAMAN