Gölbaşı kadın emeği ile güzelleşiyor - Son Dakika
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Gölbaşı kadın emeği ile güzelleşiyor

05.07.2022 18:24

Gölbaşı kadın emeği ile güzelleşiyorANKARA Gölbaşı park ve bahçelerini güzelleştiren çiçekler, belediyenin kendi seralarında çalışan Gölbaşılı kadınlar tarafından üretiliyor.

Gölbaşı kadın emeği ile güzelleşiyor

ANKARA Gölbaşı park ve bahçelerini güzelleştiren çiçekler, belediyenin kendi seralarında çalışan Gölbaşılı kadınlar tarafından üretiliyor. Bu projeyle; Gölbaşı, kadınların emeğiyle güzelleşirken, bir yandan da kadın istihdamına önemli bir katkı daha sağlanmış oluyor.

Seralarda, tohumlama yöntemiyle ve en düşük maliyetle yetiştirilen mevsimlik çiçekler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Gölbaşı'nın dört bir tarafındaki parklara dikiliyor. Kadınların özverili çalışmalarıyla, yılda ortalama 10 bin adet minyatür gül, kekik, adaçayı, lavanta ve gavuranın yanı sıra yaz aylarında ekilmek üzere 50 bin adet de hercai menekşe çiçeği üretimi yapılıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kadın eli ve emeğinin önemini vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözünde olduğu gibi, Gölbaşı kadınlarımızın eli ve emeği ile güzelleşiyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı kadın emeği ile güzelleşiyor - Son Dakika

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