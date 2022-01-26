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Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı'dan devlet hastanesine ziyaret - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı'dan devlet hastanesine ziyaret

26.01.2022 15:01
Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı'dan devlet hastanesine ziyaret

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinde rahatsızlanan ve kurtarma ekipleri tarafından hastaneye getirilen kişileri ziyaret etti.

Hastaların sağlık durumu hakkında bilgi alan Ayrancı, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaymakam Ayrancı'ya, İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Burak Erdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Gökhan Çağlar ve Hastane Başhekimi Mehmet Emin Aydın eşlik etti.

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Hisarcık, Gölbaşı, Ayrancı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı'dan devlet hastanesine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı'dan devlet hastanesine ziyaret - Son Dakika
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