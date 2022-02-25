Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı karla mücadele çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı karla mücadele çalışmalarını inceledi

25.02.2022 14:07
Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı karla mücadele çalışmalarını inceledi

Gölbaşı ilçesi Kaymakamı İhsan Ayrancı, Sırıklı Yaylasındaki karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Gölbaşı ilçesi Kaymakamı İhsan Ayrancı, Sırıklı Yaylasındaki karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışlı sonucu kapanan yolda yapılan çalışmaları takip eden Kaymakam Ayrancı, ekipleri ziyaret etti.

Ayrancı, daha sonra yolun açılmasını beklemeden 5 kilometrelik yolu yürüyerek ulaştığı Sırıklı Yaylası'nda vatandaşlar sohbet edip taleplerini dinledi.

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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı karla mücadele çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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