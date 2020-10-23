Gölbaşı Kaymakamı Köksal, basın mensuplarıyla ile bir araya geldi - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Mutlu Köksal, konuşmasında, demokrasinin temel taşlarından basının, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu söyledi.

Köksal, şunları kaydetti:

"Basın, kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir.

Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar."

Zorlu çalışma şartlarında mesleklerini icra eden basın mensuplarının sorun ve sıkıntılarını çözmek adına ellerinden geleni yapacaklarını belirten Köksal, "Kamu yararını gözeterek uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm değerli basın çalışanlarının Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum." dedi.