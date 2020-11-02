Gölbaşı Kaymakamı Köksal'dan köy ziyareti - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçeye bağlı Hacılar köyünü ziyaret etti.

Köy Muhtarı Özcan Kuzpınarı ve köy halkıyla bir araya gelen Köksal, burada çeşitli temaslarda bulundu.

Parke taş döşenen sokaklarda incelemelerde bulunan Kaymakam Köksal, yaptığı açıklamasında, tespit edilen sorunların yatırım programı kapsamında çözümünün sağlanacağını belirtti.

Devletin imkanlarını her noktaya eşit mesafede ulaştırabilmek için gece gündüz çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Köksal, halkın misafirperverliği ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.